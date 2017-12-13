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Fransız Ekibi Marsilya, Galatasaraylı Ndiaye İçin Teklif Hazırlıyor

FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA, GALATASARAYLI NDİAYE İÇİN TEKLİF HAZIRLIYOR

Fransız ekibi Marsilya, Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Ndiaye için devre arasında teklif yapacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Fransız Ekibi Marsilya, Galatasaraylı Ndiaye İçin Teklif Hazırlıyor(9/10)5

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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