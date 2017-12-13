FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA, GALATASARAYLI NDİAYE İÇİN TEKLİF HAZIRLIYOR
Fransız ekibi Marsilya, Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Ndiaye için devre arasında teklif yapacak.
Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye, Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
Marsilya'nın, orta sahada yorulmak nedir bilmeyen ve her yere koşan 27 yaşındaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.
Fransızların, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı haberleri geliyor.
Kaynak: haberinburada
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