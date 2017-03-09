FRANSIZ BASININDAN PSG'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain'in (PSG) İspanyol ekibi Barcelona'ya 6-1 yenilerek elenmesi, Fransız basınında geniş yer buldu.
Gazeteler, PSG'nin 4-0'lık skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında Barcelona'ya 6-1 mağlup olarak "Kupa 1"e veda etmesini "aşağılanma" olarak değerlendirdi.
"Tarif edilemez derecede kötü" başlığıyla maçın haberini duyuran L'Equipe gazetesi, Paris ekibinin 88. dakikaya kadar turu geçmeyi garantilediğini fakat 7 dakikada 3 gol yiyerek İspanyol ekibine tarihi bir çıkış şansı verdiğini yazdı. Gazete, "aşağılanma" olarak değerlendirdiği bu yenilgi ile PSG için tüm planların bozulduğunu da belirtti.
kaynak:sabah
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