

Gazeteler, PSG'nin 4-0'lık skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında Barcelona'ya 6-1 mağlup olarak "Kupa 1"e veda etmesini "aşağılanma" olarak değerlendirdi.



"Tarif edilemez derecede kötü" başlığıyla maçın haberini duyuran L'Equipe gazetesi, Paris ekibinin 88. dakikaya kadar turu geçmeyi garantilediğini fakat 7 dakikada 3 gol yiyerek İspanyol ekibine tarihi bir çıkış şansı verdiğini yazdı. Gazete, "aşağılanma" olarak değerlendirdiği bu yenilgi ile PSG için tüm planların bozulduğunu da belirtti.







kaynak:sabah