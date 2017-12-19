Telefoot'un verdiği haberde, bonservisi elinde olan Patrice Evra için Galatasaray'ın ilgi duyduğunu iddia etti. La Liga ekibi Las Palmas ve Arjantin'den bazı kulüplerin de Evra'yı takip ettiği belirtilirken Galatasaray'da forma giyen Gomis, Carrasso, Belhanda ve Feghouli gibi Fransa çıkışlı isimler de ön plana çıkartıldı.

HANGİ TAKIMA GİDECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Instagram hesabından yayınladığı gönderide, Ocak'ta sahalara döneceğini belirten Evra'nın hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: haberinburada