Beşiktaş'ın tarihi Monaco zaferi Fransız basınında yankı uyandırdı. Fransızlar'ın ünlü futbol dergisi France Football, Monaco-Beşiktaş maçının adamı olarak Cenk Tosun'u seçti.

Yapılan maç analizinde şu ifadeler kullanıldı:

"Cenk Tosun, gerçek bir zehir! Şüphesiz ki maçın adamı! Çok güçlü ve yaratıcı! Monaco savunmasına ağır hasarlar verdi. Sürekli oyunun içerisinde, sürekli mücadele ediyor. Gerekli olduğunda nasıl efektif olunacağını çok iyi biliyor. 34'te çıkarılamayacak bir kafa vuruşu yaptı. 54'te Babel'in ikramını müthiş değerlendirdi. Ligde geçen sezon en çok gol atan ikinci oyuncuydu ama bu sezon en verimli dönemini yaşıyor."

"BEŞİKTAŞ, MONACO'YU İKİYE AYIRDI"

Fransa'nın ünlü futbol dergilerinden So Foot, Beşiktaş'ın Monaco karşısında aldığı galibiyetin ardından özellikle özgüvenli futboluna değinerek, "Beşiktaş, rahat bir oyunla Monaco'yu ikiye ayırdı." ifadelerini kullandı.

L'EQUİPE: "BEŞİKTAŞ, MONACO'YU ÜZDÜ"

Fransa'nın en ünlü gazetelerinden L'Equipe ise Beşiktaş, Monaco'yu üzdü ve grubun son sırasına itti." başlığıyla bu maçı değerlendirdi.

Kaynak: haberinburada