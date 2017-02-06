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fransız askerler silahlarını çaldırdı!

FRANSIZ ASKERLER SİLAHLARINI ÇALDIRDI!

Başkent Paris'te gerçekleşen kanlı terör saldırılarından sonra OHAL durumunun geçerli olduğu Fransa'da iki asker kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.

Tarih : 06 Şubat 2017, 08:59
Puan Ver : Fransız Askerler Silahlarını Çaldırdı!(9/10)10


Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından Olağanüstü Hal ile yönetilen Fransa'da ilginç bir olay yaşandı.



Özel Kuvvetler'e bağlı çalışan iki asker, kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.



Olayın geçtiğimiz perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Hırsızlığın gerçekleştiği sırada, askerlerin kahvaltı yapmak için silahlarını araçta bıraktıkları belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fransız  Askerler  Silahlarını  Çaldırdı    haber

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