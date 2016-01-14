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fransız alpler'inde çığ düştü, beş öğrenci kayıp

FRANSIZ ALPLER'İNDE ÇIĞ DÜŞTÜ, BEŞ ÖĞRENCİ KAYIP

Fransız Alplerinde, bir grup öğrencinin üzerine çığ düştü.

Tarih : 14 Ocak 2016, 09:11
Puan Ver : Fransız Alpler'inde Çığ Düştü, Beş Öğrenci Kayıp(7/10)9




Yerel kaynaklara göre, Fransa'nın Lyon kentinden bir gezi nedeniyle bölgede bulanan gruptan beş öğrenci ve bir öğretmen çığ altında kaldı. Grupta bir lise öğrencisi hayatını kaybetti, 3 öğrenci ise ağır yaralandı.



Fransa'nın Lyon şehrindeki bir liseden arkadaşlarıyla okul gezisine giden öğrenci kafilesinin üzerine çığ düştü. Yaşları 14-16 arasında değişen öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kayak yapmak için Fransız Alp'lerinin kayak merkezi Deux-Alpes'e geldiler. Grenoble valiliğinden yapılan açıklamaya göre kayak yapmak için kapalı bir piste giren öğrenciler aniden çığa kapıldı. Lyon Saint Exupery koleji öğrencilerinden ağır yaralı olanlar hastanede tedavi altına alındı. Çığa kapılan öğrencilerden 5'ine henüz ulaşılamadığını açıklayan Jandarma yetkilileri, aramaların gece boyunca arama kurtarma köpekleri ve helikopterlerle devam edeceğini açıkladı.








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