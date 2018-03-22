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Fransa'yı sallayan Umut Bozok'tan milli takım itirafı

FRANSA'YI SALLAYAN UMUT BOZOK'TAN MİLLİ TAKIM İTİRAFI

Fransa 2. Lig takımlarından Nimes forması giyen Türk forvet Umut Bozok, "Henüz Türkiye A Milli Takımı forması giyme fırsatı elde edemedim." dedi.

Tarih : 22 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Fransa'yı Sallayan Umut Bozok'tan Milli Takım İtirafı(9/10)5

Fransa 2. Lig takımlarından Nimes forması giyen Türk forvet Umut, milli takım tercihi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Bu sezon 29 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çeken Umut, Fransız basınına verdiği röportajda geleceği ve milli takım tercihiyle ilgili olarak konuştu.

"ÇALIŞMAYA DVAM ETMEK ZORUNDAYIM"

21 yaşındaki golcü, "Parlak bir gelecek için çalışmaya devam etmek zorundayım. Nimes ile 2020'ye kadar sözleşmem var. Kalabilirim, sağa veya sola gönderilebilirim ancak sözleşmem var, henüz sezon bitmedi. Ligi en iyi şekilde bitirmeyi deneyeceğiz, Ligue 1'e yükselmeyi umarak. Şu anda transfer ile ilgilenmiyorum, kulüp tarihine geçebileceğimiz bu süreçte benim düzenimi bozabilir" dedi.

Umut Bozok milli takım tercihiyle ilgili olarak, "Henüz Türkiye A Milli Takımı forması giyme fırsatı elde edemedim. Halen çok uzağım. Ben Türk asıllı bir Fransızım, bunu unutmamamız lazım. Her ne kadar çok uzağında olsam da Fransa Milli Takımı'nı da seçebilirim. Tabii ki, Fransa Milli Takımı'na kapıları kapatmıyorum. Benim için bir hayal olarak duruyor" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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