FRANSA'NIN SKANDAL YPG HAMLESİNE TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "SDG-Türkiye arasında arabulucu olmak istiyorum" açıklamasıyla ilgili konuştu. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diyerek sert tepki gösterdi.
Kalın'ın açıklamaları:
"CİDDİYETTEN UZAK YAKLAŞIMLARI REDDEDİYORUZ"
Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.
"FARKLI İKILIFLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK KİMLİĞİNİ GİZLEYEMEZ"
Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez.
MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMASI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir grup terör örgütü yandaşını Elysee Sarayı'nda kabul etti. Fransa'nın Münbiç'e asker göndereceği belirtilen toplantıda, Macron'un terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiği öğrenildi.
Macron, yaptığı açıklamada, "Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum" dedi. Macron, "Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için çalışacağız" ifadesini kullandı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre toplantı sonrası açıklama yapan SDG'li teröristler, Fransa'nın Münbiç'e asker gönderme sözü verdiğini söyledi. Terör yandaşları yaptığı açıklamada, "Macron bize DEAŞ'la savaşmak ve Türkleri ilerleyişten vazgeçirmek için asker gönderme sözü verdi" iddiasında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik" ifadesi yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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