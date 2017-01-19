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fransa'nın 'en yalancı politikacısı' seçildi!

FRANSA'NIN 'EN YALANCI POLİTİKACISI' SEÇİLDİ!

Fransa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Yalancı Politikacı' ödüllerinde birincilik Beziers Belediye Başkanı Menard'ın, ikincilik eski Başbakan Valls'in, üçüncülük ise eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin oldu

Tarih : 19 Ocak 2017, 17:07
Puan Ver : Fransa'nın 'en Yalancı Politikacısı' Seçildi!(6/10)8


Fransa'nın Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard, ülkenin "en yalancı politikacısı" seçildi.



Siyasi Bilimler Araştırmacısı Thomas Guenole tarafından 2015'te başlatılan ve Fransa'da politikacıların yalan söylemesini önlemek ve gazetecileri olguları kontrol etmeye yönlendirmek amacıyla verilen "Yalancı Politikacı" ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın Guenole ve sekiz gazeteciden oluşan jürisi büyük ödüle, sığınmacılar ve göç konusundaki "istikrarlı yalanları" nedeniyle Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard'ı layık gördü.



 


Menard son olarak, sığınmacıların Beziers'e kabulü konusunda belediye kararıyla referandum yapmak istemiş, mahkeme belediyenin referandum kararını iptal etmişti.



 



kaynak:habertürk








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