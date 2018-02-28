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FRANSA'NIN ÇIKIŞINA TÜRKİYE'DEN YALANLAMA: AFRİN'E ATIFTA BULUNMADI


Fransa'nın çıkışına Türkiye'den yalanlama: Afrin'e atıfta bulunmadı
Tarih : 28 Şubat 2018, 08:30
Puan Ver : Fransa'nın Çıkışına Türkiye'den Yalanlama: Afrin'e Atıfta Bulunmadı(6/10)2

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi hakkında, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, görüşmede Macron'un Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını bildirdi.

"AFRİN'E ATIFTA BULUNMADIK"

Sözcü Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki Fransa açıklamasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Hami Aksoy, Erdoğan'ın, Macron'la dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, söz konusu görüşmede, Macron'un Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını vurguladı.

"TEPKİMİZ FRANSIZ MAKAMLARINA İLETİLMİŞTİR"

Aksoy, "Telefon görüşmesinin içeriğiyle, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan söz konusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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