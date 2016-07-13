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fransa'nın ankara büyükelçiliği ikinci bir emre kadar kapatıldı

FRANSA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPATILDI

'Milli Gün' resepsiyonu güvenlik gerekçesiyle iptal edilen Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:43
Puan Ver : Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı(8/10)10


Fransa'nın Türkiye'deki misyonlarınca bugün ve yarın akşam düzenlenecek 14 Temmuz "Fransa Milli Günü" kutlamaları güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Fransa Başkonsolosu Muriel Domenach konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Birbirleriyle uygun düşen bilgiler, Türkiye'deki 14 Temmuz kutlamalarına yönelik ciddi bir tehdit unsurunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ve önlem amaçlı Türk yetkili mercileri ile irtibat halinde, tıpkı yarın Ankara ve İzmir'de olduğu gibi, bu akşam İstanbul'da yapılacak olan 14 Temmuz kutlamalarını iptal etme kararı almış bulunmaktayız" dedi.



ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK KAPATILDI



Ayrıca, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsoluğu ikinci bir emre kadar kapatıldı.Fransa Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 13.00'dan itibaren, ikinci bir emre kadar, kapalı olacaktır" denildi.



 



    Güvenlik nedeniyle, Istanbul'daki 14 Temmuz resepsiyonu iptal edildi, tıpkı Izmir ve Ankara'da gibi. TR yetkililerle irtibat halindeyiz.








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