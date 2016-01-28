FRANSA'DAN İRAN'A YENİ YAPTIRIM TALEBİ
Avrupa turunu sürdüren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret için İtalya'dan Fransa'ya geçti.
Associated Press'e (AP) konuşan yetkililer, 28-29 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ağırlayacak olmasına rağmen Fransa'nın Tahran'a uygulanacak nükleer program yaptırımlarının artırılmasını istediğini bildirdi.
Ruhani, Fransa'dan önce İtalya'ya gitmiş, bu ziyarette iki ülke arasında milyarlarca dolarlık iş anlaşmaları imzalanmıştı. Fransa Ruhani'nin iki günlük ziyareti esnasında benzer anlaşmalar imzalamayı ve yıllarca kendisini dış dünyaya kapayan İran'la barışçıl bir yol izlemeyi planlıyor.
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