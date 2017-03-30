

Ayrault, İngiltere Başbakanı Theresa May'in üyelikten ayrılma süreci devam ederken, ülkesinin AB ile gelecekteki ilişkilerini de müzakere etmek istemesine ilişkin soruları yanıtladı.







Fransız bakan, "Üyelikten ayrılış ile ilgili müzakereler tamamlandıktan sonra ancak AB ve İngiltere'nin gelecekteki ilişkileri ile ilgili müzakereler olabilir." diye konuştu.







kaynak:sabah