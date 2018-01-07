FRANSA'DAN 5 BİN 700 TON KARKAS ET İTHAL EDİLECEK
Türkiye, 2017'de Fransa'dan Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 3 bin ton karkas et ithal etti. Bu yıl ise ihtiyaç çerçevesinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde et ithalatı konusunda da anlaşma sağlandı. Türkiye, 2017'de Fransa'dan Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 3 bin ton karkas et ithal etti. Bu yıl ihtiyaç çerçevesinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek. AB ülkelerinden hali hazırda et ithalatının yapıldığını vurgulayan ESK kaynakları, Fransa'dan et ithalatının piyasayı regüle etmek için ihtiyaç doğrultusunda yapıldığını söyledi.
MUTABAKATA VARILDI
İki liderin, karkas et ithalatı konusunda mutabakata vardığı öğrenildi. AB ülkelerinden et ithalatı yapan Türkiye, Fransa'dan 2017 yılında 3 bin ton karkas et ithal etmişti. Bu yıl artan ihtiyaç doğrultusunda 5 bin 700 ton et ithalatı yapılacak. ESK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, piyasayı regüle etmek amacıyla yapılan ithalata, piyasa koşulları ve hayvan varlığına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı karar veriyor.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre ESK kaynakları, kanatlı hayvan ve tavuk konusunda Türkiye'nin arz fazlası olduğunu; bu nedenle özel sektör eliyle Fransa'ya ihracat yapılabileceğini belirtti. İthalat yasağının kaldırılmasının ardından canlı hayvan ithalatı konusunda ise nasıl bir adım atılacağı henüz bilinmiyor.
SAKATAT BİTTİ Mİ?
Sakatatın karaborsaya düştüğü iddialarını da değerlendiren ESK kaynakları, "Dışarıdan karkas et geldiğinde zaman zaman azalma oluyor ama talebi karşılamayacak nitelikte değil. Her ay kombinalarımızda sakatat ihalesi yapıyoruz. Piyasada daralma olsaydı bizim ihale fiyatlarımızda artış olurdu. Yöreye, talebe göre fiyatlarda değişiklik olmakla birlikte genel itibarıyla stabil gidiyor" dedi.
KIŞLAYA İTHAL ET GİRMEYECEK
İthal edilen karkas etler iç piyasada tüketime sunuluyor. Yerli karkas, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Jandarma'ya gönderilecek. 2018 yılından itibaren kışlaya yalnızca yerli et girecek. ESK kaynakları, "Anlaşmamızı yerli et üzerinden yaptık. Elimizde yerli stok bulunmazsa, iç piyasadan zarar etme pahasına yerli et alıp MSB ve Jandarma'ya veriyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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