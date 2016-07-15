

Fransa'nın Nice kentinde Bastille Günü kutlamaları esnasında düzenlenen saldırının ardından İtalya, Fransa sınırında güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.







İçişleri Bakanlığı, Fransa-İtalya arasındaki kara sınırında bulunan 3 geçitte kontrollerin artırıldığını açıkladı. İki ülke arasındaki Ventimiglia sınırındaki demiryolu hattında da güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.







FRANSIZ ÖZEL GÜÇLERİ NİCE'TE BOMBA İMHA OPERASYONU DÜZENLİYOR







Fransa basınına göre, Fransız özel güçleri Nice kentinin hemen dışındaki Turin caddesinde park edilen bir kiralık bir kamyon için bomba imha operasyonu düzenliyor. Kamyonun polisin daha önce baskın düzenlediği bir apartmanın 100 metre ilerisine park edildiği ve içinde şüpheli bir paket fark edildiği belirtiliyor. Fransız medyasına göre bomba imha operasyonu nedeniyle kamyonun yakınındaki iki apartman da tahliye edildi.