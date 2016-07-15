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FRANSA'DAKİ TERÖR SALDIRISI İÇİN TÜM DÜNYA AYAĞA KALKTI!


FRANSA'DAKİ TERÖR SALDIRISI İÇİN TÜM DÜNYA AYAĞA KALKTI!
Tarih : 15 Temmuz 2016, 09:27
Puan Ver : Fransa'daki Terör Saldırısı İçin Tüm Dünya Ayağa Kalktı!(8/10)8


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Poroşenko, Twitter hesabından Fransızca yaptığı açıklamada, "Nice kentinde korkunç saldırı. Şoktayım. Bütün Ukrayna halkı ile birlikte Fransa'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



"TERÖR HER ZAMAN ACIMASIZDIR"



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakan Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştı. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırının kurbanları ve onların aileleriyle birlikte. Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız."



"FRANSIZ HALKI VE HÜKÜMETİYLE BİRLİKTEYİZ"



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:  "Bunun hüzünlü noktası, saldırıya uğrayanların, özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği kutlayan insanlar olması. Hepimiz, şiddete ve nefrete karşı mücadelede mağdurların aileleri, Fransız halkı ve hükümetiyle birlikteyiz."



ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Obama, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Nice kentinde düzinelerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan “korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını” belirtti. Dualarının hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu ifade eden Obama, yaralılara da acil şifalar diledi.








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