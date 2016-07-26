

Fransa'nın Rouen kentinde bıçaklı iki kişi, kilisedeki insanları rehin aldı. Polisin yaptığı operasyon sonucunda iki saldırgan öldürüldü. Rehin alınan bir papazın ise korkunç şekilde öldürüldüğü bildirildi. Olayın yaşandığı yerin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın memleketi olması dikkat çekti.







Fransa'nın Normaniya bölgesindeki Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bıçaklı iki saldırgan, ayin sırasında papaz ve kilisede bulunan çok sayıda kişiyi rehin aldı.