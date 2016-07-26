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fransa'daki rehine krizinde saldırganlar öldürüldü

FRANSA'DAKİ REHİNE KRİZİNDE SALDIRGANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Fransa'nın Rouen kentinde bıçaklı iki kişi, kilisedeki insanları rehin aldı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 13:50
Puan Ver : Fransa'daki Rehine Krizinde Saldırganlar Öldürüldü(7/10)9


Fransa'nın Rouen kentinde bıçaklı iki kişi, kilisedeki insanları rehin aldı. Polisin yaptığı operasyon sonucunda iki saldırgan öldürüldü. Rehin alınan bir papazın ise korkunç şekilde öldürüldüğü bildirildi. Olayın yaşandığı yerin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın memleketi olması dikkat çekti.



Fransa'nın Normaniya bölgesindeki Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bıçaklı iki saldırgan, ayin sırasında papaz ve kilisede bulunan çok sayıda kişiyi rehin aldı.








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