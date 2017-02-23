Bakan'dan Kritik Deprem Uyarısı: Bir An Bile Vakit Geçirmeyin!
Zuhal Topal: Milyon Verseler Satmam
Fransa'daki Pedofili Vakalarında Artış
Benzinde İndirim
Dolarda 3.40, Borsada 93 Bin
Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Affedildi
Metin Özülkü, Cansu Taşkın'ın Dayısıymış
Pakistan'da Patlama: 7 Ölü 15 Yaralı
Chp, Sade Ve Gösterişsiz Bir Kampanya Yürütecek
Yemekten Sonra Çay Kahve İkilisine Dikkat!
24 Eski Tusaş Çalışanı Fetö'den Gözaltına Alındı
Ev Alacaklara Kdv Oyunu
Suikast Girişimi Davasında 'esrarengiz Adam' İddiası
Lastik Ömrünü Uzatmak İçin Neler Yapılabilir?
Mevsimsel Geçişlerde Boğaz Ağrıları Artıyor
Hakkari'de Binaların Duvarları Buz Tuttu
Flaş Açıklama: Piyasalarımıza Çökme Hareketı Yapıldı
'survivor, Açlık Oyunları'na Dönüştü'
Pyd Köye Havanla Saldırdı: 5 Ölü
Tsk'dan 'el Bab' Açıklaması: 56 Terörist Öldürüldü!

fransa'daki pedofili vakalarında artış

FRANSA'DAKİ PEDOFİLİ VAKALARINDA ARTIŞ

Fransa'da geçtiğimiz yıl değişen yasanın uygulanmasıyla birlikte pedofili vakalarında artış gözlendi

Tarih : 23 Şubat 2017, 16:01
Puan Ver : Fransa'daki Pedofili Vakalarında Artış(8/10)9


Fransa'da artan pedofili olaylarına karşı yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasıyla kamu görevlerinden uzaklaştırılanların sayısı arttı.



Fransa Eğitim Bakanlığı geçen yıl 30 öğretmenin pedofili veya çocuk pornografisi suçları nedeniyle bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016 yılı boyunca yapılan soruşturma sonrası "30 öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiği, 10 öğretmenin de açığa alındığı" bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, eğitim ve adalet bakanlıkları arasında yürütülen yakın işbirliği sayesinde pedofili vakaları ile ilgili soruşturmaların hızlandığı ve şüpheli kişiler hakkındaki işlemlerin zamanında yapılmasının sağlandığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fransa  Daki  Pedofili  Vakalarında  Artış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER