

Fransa'da artan pedofili olaylarına karşı yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasıyla kamu görevlerinden uzaklaştırılanların sayısı arttı.



Fransa Eğitim Bakanlığı geçen yıl 30 öğretmenin pedofili veya çocuk pornografisi suçları nedeniyle bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016 yılı boyunca yapılan soruşturma sonrası "30 öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiği, 10 öğretmenin de açığa alındığı" bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, eğitim ve adalet bakanlıkları arasında yürütülen yakın işbirliği sayesinde pedofili vakaları ile ilgili soruşturmaların hızlandığı ve şüpheli kişiler hakkındaki işlemlerin zamanında yapılmasının sağlandığı belirtildi.







kaynak:habertürk