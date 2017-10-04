Fransa'da kundaklama sonucu çıkan apartman yangınında 10 yaşındaki kızını kaybeden Türk asıllı baba, ''Kızım 'baba' diye bağırıyordu. Duydum ama gücüm yetmedi. Cayır cayır yandı.'' dedi.

Fransa'da bir apartman dairesinde kundaklama sonucu meydana gelen ve 3'ü Türk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında kızını kaybeden İsmail Ertunç, "Kızımın çığlıklarını duydum ama kurtarmaya gücüm yetmedi." dedi.

3'Ü TÜRK VATANDAŞI 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın Mulhouse kentinin ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı Bourtzwiller bölgesindeki sosyal konutta meydana gelen yangında 3'ü Türk vatandaşı, 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 10 yaşındaki kızı Senem'i alevlerin arasından kurtaramayan ve yaralanan inşaat işçisi İsmail Ertunç, polise ifade verdi. Minik kızını kaybetmenin acısıyla gözyaşı döken acılı baba, dehşeti Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'e anlattı: "Eşimle televizyon izliyorduk. Patlamayla irkildik. Nihal kapıyı açıp bakınca 'Yanıyoruz' diye bağırdı. Eşim çocukları uyandırıp merdivenlere gitti. Işıklar yanmıyordu, zifiri karanlıktı. Ben de balkona koşup yangının nereden başladığına baktım. Ama koku ve duman her yeri kaplamıştı.

"KOMŞUNUN KAPISINA TEKME ATTIM"

Merdivenlerde göz gözü görmüyordu. Birinci kata kadar indim, nefes alamayınca komşunun kapısına tekme attım. Açılmayınca bağırarak yukarıya çıktım. 3'üncü kattaki diğer komşunun kapısına ulaştım. İçeri girdim, olaylardan habersizlerdi. 'Yangın var' deyince kaçtılar. Balkona çıkıp sarkarak alt kata indim, sonra aşağı atladım. Apartman kapısını açtım. Bodrum alev alev yanıyordu. İçeri girdiğimde Eyüp yerde yatıyordu. Onu alıp uzaklaştırdım. Tekrar alevlerin arasında daldığımda eşim ve komşum Oğuz Aksu'yu baygın halde dışarı çıkardım. Tekrar girdim binaya. Kızım Senem 'Baba, baba' diye bağırıyordu. Duydum ama gücüm yetmedi. Kızım bağırmaya devam etti. Diğer çocukların seslerini duyuyordum ama ne kızımı ne de onları kurtarabildim. Gözlerimin önünde cayır cayır yanıp öldüler, kurtaramadım hiçbirini."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki yangında hayatlarını kaybeden çocuklardan Damla ve Emir Aksu'nun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

KUNDAKÇI KOMŞU SUÇUNU İTİRAF ETTİ

3'ü Türk 5 kişinin öldüğü yangın sonrası gözaltına alınan 28 yaşındaki Fransız zanlı, polise verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Aynı binada oturan Aurelien isimli genç yangını "Çok gürültülü" komşularına karşı çıkarttığını söyledi. Evin bodrum katına izmarit attığını itiraf eden gencin geçmişte de benzer olaylara karıştığı belirlendi.

Kaynak: haberinburada