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Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor
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Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 6'dan 3'e düşürülüyor

FRANSA'DA ZORUNLU EĞİTİM YAŞI 6'DAN 3'E DÜŞÜRÜLÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019'dan itibaren eğitime başlama yaşında değişikliğe gidileceğini ve zorunlu eğitime başlama yaşının 6'dan 3'e indirileceğini açıkladı.

Tarih : 27 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor(6/10)2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen okul öncesi eğitimin ele alındığı kongrede yaptığı konuşmada eğitim sisteminde getirilecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

6'DAN 3'E DÜŞÜYOR

Fransa'da okul öncesi eğitimin mecburi hale getirildiğini anımsatan Macron, "2019 eğitim sezonundan itibaren, mecburi eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye karar verdim." dedi.

1882'DEN BERİ DEĞİŞMEMİŞTİ

Vatandaşlık eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınmasının önemine değinen Macron, Fransa değerlerinin okulda ve okul aracılığıyla çocuklara öğretilebileceğini savundu.

Fransa'da zorunlu eğitim 6 ve 16 yaşları arasında geçerli. Çocuklara 6 yaşından itibaren eğitim zorunluluğu 1882'de getirilmişti.

Getirilecek mecburi uygulamanın yaklaşık 25 bin çocuğu etkilemesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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