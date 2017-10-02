FRANSA'DA YANGIN FACİASI: 4'Ü ÇOCUK, 5 KİŞİ ÖLDÜ! ÖLENLERDEN 3'Ü TÜRK
Fransa'da Türklerin yaşadığı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi öldü. Ölenlerden 3'ü ise Türk vatandaşı.
Fransa'nın doğusunda yer alan Mulhouse kentinde Türklerin yaşadığı bir binada yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 3'ünün Türk olduğu belirtildi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor
TÜRKLERİN YAŞADIĞI BİNADA YANGIN ÇIKTI
Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı bir binada yangın çıktı.
4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ
Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinden meydana gelen yangında dördü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.ÖLENLERDEN 3'Ü TÜRK
Ölenlerden üçünün Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor.
Mulhouse kenti Fransa'nın İsviçre ve Almanya sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor.
"BÜÜTÜN ŞEHİR BU TRAJEDİYLE SALLANDI"
Fransız gazetesi, "Bütün şehir bu trajediyle sallandı." diyerek olayın önemine dikkat çekti.
Olay yerinden ilk kareler:
Kaynak: haberinburada
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