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fransa'da türk camiye saldırı

FRANSA'DA TÜRK CAMİYE SALDIRI

Fransa'nın güneyinde bulunan Montelimar şehrindeki DİTİB'e bağlı Türk kültür derneği ve camisine kundaklama girişiminde bulunuldu.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:10
Puan Ver : Fransa'da Türk Camiye Saldırı(0/10)


Fransa'nın Mintelimar şehrinde bulunan Türk dernek ve camisine çirkin saldırı...



 7 Ağustos pazar gününü 8 Ağustos pazartesi gününe bağlayan gece kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından camii ve dernek binasına atılan molotof kokteylleri maddi hasara yol açtı.








Etiketler: Fransa  Da  Türk  Camiye  Saldırı    haber

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