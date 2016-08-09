Fransa'nın güneyinde bulunan Montelimar şehrindeki DİTİB'e bağlı Türk kültür derneği ve camisine kundaklama girişiminde bulunuldu.



Fransa'nın Mintelimar şehrinde bulunan Türk dernek ve camisine çirkin saldırı...







7 Ağustos pazar gününü 8 Ağustos pazartesi gününe bağlayan gece kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından camii ve dernek binasına atılan molotof kokteylleri maddi hasara yol açtı.