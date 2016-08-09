FRANSA'DA TÜRK CAMİYE SALDIRI
Fransa'nın güneyinde bulunan Montelimar şehrindeki DİTİB'e bağlı Türk kültür derneği ve camisine kundaklama girişiminde bulunuldu.
Fransa'nın Mintelimar şehrinde bulunan Türk dernek ve camisine çirkin saldırı...
7 Ağustos pazar gününü 8 Ağustos pazartesi gününe bağlayan gece kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından camii ve dernek binasına atılan molotof kokteylleri maddi hasara yol açtı.
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