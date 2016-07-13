FRANSA'DA TÜRK AİLE EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Fransız yetkililer, baba Gökhan Daşdemir'in eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğunu açıkladı
Fransa'nın doğusundaki Folschviller kentinde 4 kişilik Daşdemir ailesinin bireyleri evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Folschviller'deki Daşdemir ailesine ait müstakil evde anne ile 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının boğularak öldürüldüğü, bileklerinde kesik bulunan baba Gökhan Daşdemir'in de hayatını kaybettiği belirlendi.
Folschviller Belediye Başkanı Gabriel Müller, yerel basına yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra ortaya çıkan dramın kentte şok etkisi yarattığını söyledi.
Aileyi ziyarete giden annenin kız kardeşinin olayı fark ederek jandarmaya haber verdiğini aktaran Müller, yapılan incelemelere göre baba Daşdemir'in önce çocuklarını ve eşini öldürdüğü, daha sonra da intihar ettiğinin anlaşıldığını söyledi.
Daşdemir çiftinin yakınları ise karı kocanın bir süredir sorunlar yaşadığını ancak garaj kapısının açık olması ve ailenin aracının evden 200 metre uzakta bulunması nedeniyle cinayet ihtimalinin de araştırılması gerektiğini dile getirdi.
Ailenin aynı kentte yaşayan akrabalarının yaz tatili için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.
Sarreguemines Savcılığının olayla ilgili yarın açıklama yapması bekleniyor.
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