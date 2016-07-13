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fransa'da türk aile evlerinde ölü bulundu

FRANSA'DA TÜRK AİLE EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fransız yetkililer, baba Gökhan Daşdemir'in eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğunu açıkladı

Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:34
Puan Ver : Fransa'da Türk Aile Evlerinde Ölü Bulundu(5/10)6


Fransa'nın doğusundaki Folschviller kentinde 4  kişilik Daşdemir ailesinin bireyleri evlerinde ölü bulundu.



    Alınan bilgiye göre, Folschviller'deki Daşdemir ailesine ait müstakil  evde anne ile 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının boğularak öldürüldüğü,  bileklerinde kesik bulunan baba Gökhan Daşdemir'in de hayatını kaybettiği  belirlendi.



    Folschviller Belediye Başkanı Gabriel Müller, yerel basına yaptığı  açıklamada, dün öğleden sonra ortaya çıkan dramın kentte şok etkisi yarattığını  söyledi.



    Aileyi ziyarete giden annenin kız kardeşinin olayı fark ederek  jandarmaya haber verdiğini aktaran Müller, yapılan incelemelere göre baba  Daşdemir'in önce çocuklarını ve eşini öldürdüğü, daha sonra da intihar ettiğinin  anlaşıldığını söyledi.



    Daşdemir çiftinin yakınları ise karı kocanın bir süredir sorunlar  yaşadığını ancak garaj kapısının açık olması ve ailenin aracının evden 200 metre  uzakta bulunması nedeniyle cinayet ihtimalinin de araştırılması gerektiğini dile  getirdi.



    Ailenin aynı kentte yaşayan akrabalarının yaz tatili için Türkiye'de  bulunduğu öğrenildi.



    Sarreguemines Savcılığının olayla ilgili yarın açıklama yapması  bekleniyor.








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