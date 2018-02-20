Abd Donanması'ndan Yavuz Sultan Selim Göndermesi
Bakanlık Tartışmaları Bitirdi: 1 Kuruş Bile Zam Yapılmayacak
Eşini Keser Ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım
Sevdiği Kızın Ailesini Katledip Canlı Yayın Yapan Cani, Yakalandı!
Dev Projede, İkinci Etap İçin İlk Adım Atılıyor
Mali Şube'den Fetö Operasyonu!
Suriye'de Harita Yeniden Çiziliyor! Azez-Bülbül Arası Temizlendi
Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
70 Bin Kişinin Yaşadığı Şehir Merkezi Taşınıyor
Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
116 Yıllık Efsane Marka İflasın Eşiğinde
Burak Yoksa Gol De Yok
'ittifakın Adı Ne Olacak?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın Kızını Oynayan Müge Ulusoy, Şimdilerde Tanınmaz Halde
Erdoğan'dan Çocuk İstismarıyla İlgili Açıklama: Talimat Verdik, En Ağır Ceza Neyse Adım Atılacak
Musk'ın Uçan Treninin İlk Kez Kullanılacağı Ülke Belli Oldu
Mavi Bereli Aslanlar Suriye Sınırına Böyle Uğurlandı
İş Adamına Evlat Şoku! İki Çocuğu Da Meğer Başka Adamdanmış
Afrin'deki Son Gelişmeyi Duyurdu: Önümüzdeki Günlerde Kuşatılacak!
Çılgın Sedat, Dostum Dediği Tarık Mengüç'e Verdi Veriştirdi: Sen Adam Değilmişsin

Fransa'da terör yandaşları Türklere saldırdı, polis sadece izledi

FRANSA'DA TERÖR YANDAŞLARI TÜRKLERE SALDIRDI, POLİS SADECE İZLEDİ

Fransa'nın Marsilya şehrinde Afrin operasyonunu protesto eden terör yandaşları, bir kafede oturan 4 Türk'e saldırdı. Fransız polisinin izlemekle yetindiği olaylarda 1'i ağır 4 vatandaşımız yaralandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Fransa'da Terör Yandaşları Türklere Saldırdı, Polis Sadece İzledi(6/10)2

Terör yandaşları Avrupa'da yine sahneye çıktı. Fransa'nın Marsilya kentinde terörist başı Abdullah Öcalan posterleriyle Afrin operasyonunun protesto eden 80 kişilik grup olay çıkardı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Bir kafede oturan 4 Türk'e saldıran terör yandaşları vahşet yaşattı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşı yaralandı. Olaylar sırasında Fransız polisinin umursamaz tavrı da dikkatlerden kaçmadı.

ALMANYA'DA DA GÖRÜNTÜ AYNIYDI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay da Almanya'nın Hannover şehrinde kalabalık bir grup Türk vatandaşlara saldırmış, Alman polisi de tıpkı Fransızlar gibi olaylara müdahale etmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Da  Terör  Yandaşları  Türklere  Saldırdı  Polis  Sadece  İzledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER