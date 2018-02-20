FRANSA'DA TERÖR YANDAŞLARI TÜRKLERE SALDIRDI, POLİS SADECE İZLEDİ
Fransa'nın Marsilya şehrinde Afrin operasyonunu protesto eden terör yandaşları, bir kafede oturan 4 Türk'e saldırdı. Fransız polisinin izlemekle yetindiği olaylarda 1'i ağır 4 vatandaşımız yaralandı.
Terör yandaşları Avrupa'da yine sahneye çıktı. Fransa'nın Marsilya kentinde terörist başı Abdullah Öcalan posterleriyle Afrin operasyonunun protesto eden 80 kişilik grup olay çıkardı.
1'İ AĞIR 4 YARALI
Bir kafede oturan 4 Türk'e saldıran terör yandaşları vahşet yaşattı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşı yaralandı. Olaylar sırasında Fransız polisinin umursamaz tavrı da dikkatlerden kaçmadı.
ALMANYA'DA DA GÖRÜNTÜ AYNIYDI
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay da Almanya'nın Hannover şehrinde kalabalık bir grup Türk vatandaşlara saldırmış, Alman polisi de tıpkı Fransızlar gibi olaylara müdahale etmemişti.
Kaynak: haberinburada
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