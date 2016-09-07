FRANSA'DA TERÖR ALARMI
Başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta 6 mutfak tüpü bulundu.
Polis yetkililerinin Fransa medyasına yaptığı açıklamada, Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta en az 6 mutfak tüpü bulunduğunu duyurdu.
Aracın plakasının olmadığı da kaydedilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmada birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrasında terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış ve 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün Fransa için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti.
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