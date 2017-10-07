İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak

FRANSA'DA TERÖR ALARMI: BİR SAATİNİZ VAR, YOKSA PATLAYACAK

Fransız Haber Ajansı'nın merkez ofisini arayan şüpheli şahıs "Bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." tehdidinde bulundu. Ofisin bulunduğu AVM ve çevresi boşaltıldı.

Tarih : 07 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak(7/10)3

Fransa'nın Strazburg kentinde bir kişinin bomba ihbarında bulunmasının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.

AVM BOŞALTILDI

Strazburg Valiliğinden yapılan açıklamada, şehrin merkezindeki Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı, çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay istasyonunda seferlerin iptal edildiği belirtildi.SOKAKLAR GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis kentin Faubourg National Mahallesi'nde operasyon düzenlerken, bölgedeki birçok sokak da güvenlik çemberine alındı. Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar yerel saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı."BİR SAAT SÜRENİZ VAR, YOKSA PATLAYACAK"

Güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta bomba arama çalışmaları yapıldığını kaydetti. Söz konusu alışveriş merkezinde yer alan AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransa  Da  Terör  Alarmı  Bir  Saatiniz  Var  Yoksa  Patlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER