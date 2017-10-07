FRANSA'DA TERÖR ALARMI: BİR SAATİNİZ VAR, YOKSA PATLAYACAK
Fransız Haber Ajansı'nın merkez ofisini arayan şüpheli şahıs "Bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." tehdidinde bulundu. Ofisin bulunduğu AVM ve çevresi boşaltıldı.
Fransa'nın Strazburg kentinde bir kişinin bomba ihbarında bulunmasının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.
AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.
AVM BOŞALTILDI
Strazburg Valiliğinden yapılan açıklamada, şehrin merkezindeki Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı, çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay istasyonunda seferlerin iptal edildiği belirtildi.SOKAKLAR GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis kentin Faubourg National Mahallesi'nde operasyon düzenlerken, bölgedeki birçok sokak da güvenlik çemberine alındı. Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar yerel saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı."BİR SAAT SÜRENİZ VAR, YOKSA PATLAYACAK"
Güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta bomba arama çalışmaları yapıldığını kaydetti. Söz konusu alışveriş merkezinde yer alan AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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