FRANSA'DA TERÖR ALARM! MARSİLYA'DA BİR ARAÇ, OTOBÜS DURAĞINA DALDI
Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç kalabalığın arasında girdi. En az 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Polis olayın yaşandığı eski liman bölgesini boşalttı.
BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, bir aracın otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasında daldığı olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.
Fransız medyası hayatını kaybeden kişinin 42 yaşında bir kadın olduğunu aktardı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Polis olayın yaşandığı eski liman bölgesini boşalttı. Kalabalığın arasına giren aracın sürücüsünün ise tutuklandığı belirtiliyor.
TERÖR SALDIRISI MI?
Fransız yetkililerden yapılan açıklamada olayın bir kaza mı yoksa bir terör saldırısı olup olmadığına dair araştırmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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