FRANSA'DA SEYYAR SATICI KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ ANAHTARLIKLA DÖVDÜ
Fransa'da bir seyyar satıcı, kaçak olarak anahtarlık sattığı gerekçesiyle kendisini yakalayan polisleri elindeki anahtarlıklarla dövdü. Olayda bir polis başından yaralandı.
Fransa'da polis görevini yaparken seyyar satıcının saldırısına uğradı. Kaçak olarak anahtarlık satan seyyar satıcı kendisini yakalayan polisleri elindeki anahtarlıklarla dövdü.
POLİSLERE ANAHTARLIKLA SALDIRDI
Fransa'ya kaçak yollarla gelen ve minyatür Eyfel Kulesi anahtarlıkları satan 19 yaşındaki seyyar satıcı, kendisini yakalayan 2 polisi anahtarlıklarla dövdü. Seyyar satıcı, Paris'in Eyfel manzaralı ünlü Trocadero Meydanı'nda izinsiz olarak minyatür Eyfel anahtarlıklarını satarken polis kontrolüne tabi tutuldu.
KAÇMAYI DENEDİ, BAŞARAMAYINCA ÖFKELENDİ
Ülkede izinsiz yaşadığı ortaya çıkan satıcı kaçmaya başladı. Genç, kendisini yakalayan 2 polisi elindeki anahtarlıklarla dövdü. Polislerden birini başından yaralayan satıcı gözaltına alındı. Satıcıya ait anahtarlıklara ise el konuldu.
Kaynak: haberinburada
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