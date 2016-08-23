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fransa'da sarkozy cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

FRANSA'DA SARKOZY CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı duruşuyla bilinen Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını resmen duyurdu.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 16:20
Puan Ver : Fransa'da Sarkozy Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı(0/10)


Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada 2017 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr parti UMP'den adaylığını koyacağını açıkladı.



Sarkozy, “Tarihimizin bu zor anlarında mücadeleyi yürütecek güce sahip olduğumu hissediyorum” dedi. Sarkozy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmaya karar verdim” dedi.








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