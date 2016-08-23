

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada 2017 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr parti UMP'den adaylığını koyacağını açıkladı.







Sarkozy, “Tarihimizin bu zor anlarında mücadeleyi yürütecek güce sahip olduğumu hissediyorum” dedi. Sarkozy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmaya karar verdim” dedi.