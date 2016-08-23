FRANSA'DA SARKOZY CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı duruşuyla bilinen Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını resmen duyurdu.
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada 2017 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr parti UMP'den adaylığını koyacağını açıkladı.
Sarkozy, “Tarihimizin bu zor anlarında mücadeleyi yürütecek güce sahip olduğumu hissediyorum” dedi. Sarkozy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmaya karar verdim” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar