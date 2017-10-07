FRANSA'DA SAKATLANAN MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU'NUN TEDAVİSİ 12 HAFTA SÜRECEK
Fransa'da ciddi bir kaza geçirdikten sonra Türkiye'ye getirilen Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kazanın ardından ilk kez konuştu. Sofuoğlu, tedavisinin 12 hafta süreceğini söyledi.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. ayağındaki sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından sezonu kapatmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Kazada bel ve kalçasında kırıklar oluşan 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamada bulundu.
"TEDAVİ SÜRECİ 12 HAFTA SÜRECEK"
Kenan Sofuoğlu, uzun süre pistlerden uzak kalacağını hatırlatarak, "Çok emek verdiğim sezonu kapatmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Doktorlar 12 haftalık bir tedavi süreci olacağını söyledi. Benim için çok uzun bir süre ama işin iyi taraflarına baktığımız zaman şükretmemiz gerekiyor. Tekrar sağlığıma kavuşacağımı bilmek beni mutlu ediyor." dedi.
Yaşadığı sıkıntılı dönemde biraz sabretmesi gerektiğini belirten milli motosikletçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"HAYATIMDA BU KADAR SANCILI BİR DÖNEM YAŞAMADIM"
"Çok emek verdiğimiz bir sezondu, bu şekilde kapatmak bizi üzdü. Türkiye'deki insanların ilgisini ve hastaneye akın etmelerini görmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün bakanlarımıza kadar herkesin telefon edip 'geçmiş olsun' dileklerini duymak bizi gerçekten gururlandırdı. Şimdiki durumumuz çok iyi. Aradan bir haftaya yakın bir süre geçti. İlk iki gün çok ağrı geçirdim, hayatımda yaşamadığım kadar sancılı dönem yaşadım. Sakatlığımla alakalı ameliyat öngörülmedi çünkü kırıklarım çok hassas yerlerdeydi ama şanslı kırıklarmış. Çünkü o noktalarda ameliyat riskli olacağından bu şekilde iyileşmemi öngördüler."
"ACIDAN BENİ BAYILTIN ÖYLE GÖTÜRÜN DEDİM"
Fransa'daki yarışa kadar her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Kenan Sofuoğlu, "Fransa'da iki kaza geçirdim. İlki başka bir pilotun piste yağ dökmesiyle oldu ama orada şanslıydım. Arkadan gelen motorlar sürüklenerek sağımdan, solumdan geçti ve çok şükür şanslı bir şekilde kurtuldum. Ertesi gün de sıralama turunda tekrar bir kaza yaptım. Bu kazada çok şanslı değildim. Tabii sonrasında bakıldığında 'Orada da çok şanslıymışız' diyebileceğimiz şeyler gördük. İkinci kazada yerden kalkamadım. O an anladım ki ya çok büyük bir kırığım var ya da 'Belimde bir yer çıktı.' dedim. Kariyeri boyunca çok kırıklar yaşamış bir sporcuyum ancak Fransa'daki kadar kötü bir şekilde yerde hiç kalmamıştım. Oradaki görevlilerin beni ambulansa almasına bile müsaade etmedim, 'İlk önce beni bayıltın o şekilde alın.' dedim. Çünkü benim bunu kaldıracak gücüm yoktu, ağrım vardı." değerlendirmesinde bulundu.
"FRANSA'DAN DEVLETİMİZİN ALDIRMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Kenan Sofuoğlu, kazanın ardından kendisinin ambulans uçakla Fransa'dan Türkiye'ye getirilmesinin, Avrupa basınında konuşulduğunu dile getirdi.
Kendisine sahip çıkan yetkililere teşekkür eden milli motosikletçi, şunları kaydetti:
"AYNI GECE BENİ TÜRKİYE'YE GETİRDİLER"
"Fransa'dan devletimizin aldırması gerçekten çok önemliydi. Sağ olsunlar başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, hepsi telefon etti. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da dahil hepsi beraber koordine olup bizi hemen o gece Türkiye'ye getirdiler. Burada da Bakan Bey, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelmemizi istedi ve şimdi daha iyi anlıyorum neden buraya getirdiklerini. Doktorlar, bütün ekipman, güvenliğinden başhekimine kadar herkes bizimle en üst seviyede ilgilendi. Avrupa basınında duyduğum kadarıyla Türkiye'nin bu hareketi saygı ve hayranlıkla karşılandı. Tabii bu bizi daha da gururlandırdı. Yıllarca bu spora emek vermiş sporcusuna orada sahip çıkıp, destek oldukları için özellikle devletime teşekkür etmek istiyorum."
Kaynak: haberinburada
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