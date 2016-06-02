

Meteoroloji yetkilileri, özellikle ülkenin batısı ve iç kesimlerinde etkili olan sağanak sonucunda Loiret ve Seine-et-Marne bölgelerinde



sel riski konusunda kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Başkent Paris'in güneyinde ve batısında bulunan bu iki bölgede okullar ve hapishaneler tahliye edildi, bölge sakinlerine de gerekmedikçe seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Paris'in batısı ve güneyini bağlayan A10 otoyolu ise sular altında kaldı. Dün sel nedeniyle yolda kalan 650 araç ve 200 motor çekicilerle kurtarıldı. Loiret bölgesine 72 saatte 20 günlük yağış düştü, yerleşim yerlerinin yaklaşık üçte ikisi tahliye edildi.Fransa'nın iç kesimlerindeki Saran kentinde de 400 tutuklu, başka bölgelere nakledildi. Montargis kentindeki klinik ve hastaneler de sel nedeniyle hastalarını başka bölgelere gönderdi.Başkent Paris'teki Seine Nehri'nin taşması üzerine nehrin kenarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ülke çapında 80'den fazla karayolu aşırı yağış nedeniyle trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri son 2 günde 8 binden fazla müdahalede bulundu