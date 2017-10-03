FRANSA'DA PSG STADININ YAKINLARINDA BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU
Fransa'nın Paris şehrinde Parc des Princes stadının yakınlarında bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu, beş şüpheli gözaltına alındı.
FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, hafta sonu Paris'in 16'ncı bölgesinde bir binanın alt katında, bomba yapımında kullanılan gaz silindirleri ve ateşleme malzemesi bulunduğunu bildirdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirten Collomb, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti.
PSG STADININ YAKINLARINDA BULUNDU
Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.
Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi.
Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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