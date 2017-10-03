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Fransa'da PSG Stadının Yakınlarında Bomba Yapımında Kullanılan Malzemeler Bulundu

FRANSA'DA PSG STADININ YAKINLARINDA BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU

Fransa'nın Paris şehrinde Parc des Princes stadının yakınlarında bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Fransa'da Psg Stadının Yakınlarında Bomba Yapımında Kullanılan Malzemeler Bulundu(6/10)2

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu, beş şüpheli gözaltına alındı.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, hafta sonu Paris'in 16'ncı bölgesinde bir binanın alt katında, bomba yapımında kullanılan gaz silindirleri ve ateşleme malzemesi bulunduğunu bildirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirten Collomb, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti.

PSG STADININ YAKINLARINDA BULUNDU

Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.

Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi.

Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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