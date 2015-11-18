

Bölgeden yoğun silah ve patlama sesleri gelirken, Fransız televizyonu BFMTV, çatışmada yaralanan polis memurları olduğunu aktardı.







TSİ ile sabah 05:25'te başlayan operasyonun üç intihar bombacısının kendini patlattığı Stade de France'ın yakınlarında gerçekleştirildiği bildirildi.



HEDEFTE SALDIRILARIN BEYNİ VAR







Fransız haber ajansı AFP, şüphelilerin bir apartmana sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgeye polis ve itfaiye araçları sevk edildi, helikopterle havadan denetim sağlanıyor.







BBC'nin olay yerindeki Radio Monte Carlo muhabirlerine dayandırdığı habere göre; operasyonun hedefinde, Paris saldırılarının beyni olduğu düşünülen Abdelhamid Abaaoud var.







AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberde de hedefte Abaaoud'un olduğu belirtildi. Fakat polisin etrafını sardığı apartmanda kıstırılan ve 2 ya da 4 kişi olduğu sanılan grubun arasında 27 yaşındaki IŞİD militanının olup olmadığı henüz net değil.







Polisin çevirdiği apartmanda bir kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Polis kaynağı, öldürülen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.