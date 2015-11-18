

Hollande'ın konuşmasından satırbaşları şöyleydi:



SAVAŞI IŞİD BAŞLATTI



Fransa olarak bir savaştayız. Bu savaş terörizme karşı verilen bir savaştır. Ve savaş bize karşı açılmıştır. IŞİD başlattı. Biz başlatmadık. Finansal kaynakları var, ciddi bir toprak parçasına sahip. Topraklarımıza terörist gönderiyor.



SALDIRILARIN HEDEFİNDE TÜM ÜLKE VARDI



Hem bulunduğu bölgede hem de burada katliamlar gerçekleştiriyor.



En az 129 kişiyi kaybettik. Düşüncelerimiz duygularımız hep onlarla. Bu saldırılar Paris'i vurdu ancak Fransa genelinde herkesi çok etkiledi. Bütün bir ülke saldırının hedefindeydi.



Herkes bizden harekete geçmemizi istiyor. Suçluların adalete teslim edilmesini istiyor.



OBAMA VE PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM



Saldırılardan bu yana IŞİD'e 4 kez operasyon düzenlendi. IŞİD'i yok etmek için ortak bir çaba göstermeliyiz. Önümüzdeki hafta Obama ve Putin'le görüşeceğim. Kararlı bir biçimde hareket etmememiz gerektiğini söyleyeceğim onlara. Daha geniş bir koalisyon kurmalıyız. Söz konusu olan IŞİD tehdididir. Uluslararası toplum olarak hareket etmeliyiz. Burada söz konusu olan şey IŞİD ordusuna son vermektir. Tüm dünyayı tehdit eden bu örgüte son vermektir.



3 AY DAHA OHAL



Ülkemize ilişkin olarak saldırıların gerçekleştiği geceden bu yana sınır kontrollerini artırdık. Fransa sınırlarını korumaya yönelik ilave önlemler aldık. OHAL durumunun devamını önerdik. Tehdit olduğu sürece OHAL devam etmeli. 3 aya kadar OHAL'in uzatılması talebimiz oldu. Özgürlüklerin sınırlanması anlamına gelebilir ancak bizim hedefimiz özgürlükleri savunmaktır.



Bu önlemlerin net amaçları var: Terör unsurlarını hedef almak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere fon sağlayacak unsurların önüne geçmek ve insan kaçakçılarının önüne geçeceğiz.



POLİSİN YETKİLERİNİ GENİŞLETMELİYİZ



Bu savaş aslında bir kaç yıl önce başladı. Sabırlı ve güçlü olacağız. İstihbarata ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Polisin ve jandarmanın yetki alanlarını genişletmeye yönelik adımlar atılmalı ki gerekli tedbirleri alabilsinler.