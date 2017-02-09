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fransa'da nükleer santralde patlama

FRANSA'DA NÜKLEER SANTRALDE PATLAMA

Fransa'nın Flamanville kentinde nükleer santralde patlama meydana geldi. Yaralılar olabilir ancak sızıntı tehlikesi yok.

Tarih : 09 Şubat 2017, 17:45
Puan Ver : Fransa'da Nükleer Santralde Patlama(10/10)11


Fransız basını, Manş Denizi kıyısındaki santralde gerçekleşen patlamanın ardından nükleer risk bulunmadığını iddia etti. Uluslararası haber ajansları konuşan yerel yetkililer de herhangi bir radyoaktif sızıntı olmadığını belirtti.



Santrali işleten Fransız şirketi EDF, patlamanın, 1 numaralı reaktörde çıkan yangın sonucunda, nükleer olmayan bölgede yaşandığını açıkladı. EDF, makine odasında patlamaya neden olan yangının kısa süre içinde kontrol altına alındığını bildirdi.



 



kaynak:sabah








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