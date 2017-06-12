FRANSA'DA MACRON FIRTINASI! SEÇİMLERDE EZİCİ ZAFER GELDİ
Bir ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 39 yaşındaki lider, genel seçimlerin ilk turundan sandığı süpürdü.
Bir ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 39 yaşındaki lider, genel seçimlerin ilk turundan sandığı süpürdü. Macron'un partisi En Marche'ın ikinci tur sonunda parlamentodaki 577 sandalyeden 445'ini alması bekleniyor. Macron, bu sonuçla Fransa'nın siyasi haritasını baştan çizecek.
Macron'la cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan ırkçı Le Pen, sandıkta ağır bir yenilgi aldı ve parlamentoda grup kurma şansı bulamadı.
İktidardaki Sosyalist Parti ise tarihi bir hezimete sürükleniyor.
kaynak:milliyet
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