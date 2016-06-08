









Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Karim Benzema'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kadrosuna alınmamasının hakkında açılan davayla ilgili olduğunu söyledi.







BFM Sport televizyon kanalına konuşan Le Graet, Fransa Milli Takımı kadrosuna alınmayan Benzema ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro 2016) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Benzema'nın hakkında açılan şantaj davası dolayısıyla kadro dışı kaldığını hatırlatan Graet, "Benzema'nın kadroya alınmayışı zaten yeteri kadar sert bir ceza. Ben cezalandırmayı sevmiyorum. Bir insanı iki kez asla öldüremezsiniz." dedi.







Fransa'yı ırkçılıkla suçlayan Benzema'nın sözlerini değerlendiren Le Graet, "Fransa'da ırkçılık var bunu inkar edemeyiz. Toplumda hiç hoşgörüsü olmayan insanlar var ancak Benzema'nın kadroda olmayışı, hakkında açılan davayla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.







Benzema'ya verilen cezanın kalıcı olmayacağını umduğunu söyleyen Le Graet, "Benzema iyi bir oyuncu, hakkında ters bir şey söylemek istemiyorum. Umarım bir gün kadroya tekrar alınır. Ömür boyu süren cezalara karşıyım böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.







Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız forvet oyuncusu Benzema, İspanyol gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps için "Fransa'nın ırkçı bir kesiminin baskısı altında kaldı." ifadesini kullanmıştı. Fransızların eski ünlü futbolcusu Eric Cantona da Deschamps'ın Benzema ve Ben Arfa'yı takıma almayışının arkasında ırkçı bir tavrın bulunduğunu öne sürmüştü.



