

Fransa'da uzun yıllar tartışılan ve Türkiye ile neredeyse köprüleri atma noktasına gelen İnkar Yasası, yeniden Fransız Meclis'inin gündemine geldi. Cumhuriyetçi (LR) milletvekili Valerie Boyer, “Fransa'da yasayla kabul edilen Ermeni soykırımını inkar edenlere para ve hapis cezası verilmesini” içeren yasayı yeniden gündeme aldırdı. Ancak Meclis Genel Kurulu'nda bugün yasa üzerinde yapılan görüşmelerde Boyer, “Son derece özensiz ve alelacele bir metin” hazırlamakla suçlanarak, yasa önerisi 12'ye karşı 26 oyla yeniden yazılmak üzere komisyona havale edildi.