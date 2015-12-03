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fransa'da inkar yasası komisyona havale edildi

FRANSA'DA İNKAR YASASI KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Fransa'da uzun yıllar tartışılan ve Türkiye ile neredeyse köprüleri atma noktasına gelen İnkar Yasası, yeniden Fransız Meclis'inin gündemine geldi.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:44
Puan Ver : Fransa'da İnkar Yasası Komisyona Havale Edildi(10/10)8


Fransa'da uzun yıllar tartışılan ve Türkiye ile neredeyse köprüleri atma noktasına gelen İnkar Yasası, yeniden Fransız Meclis'inin gündemine geldi. Cumhuriyetçi (LR) milletvekili Valerie Boyer, “Fransa'da yasayla kabul edilen Ermeni soykırımını inkar edenlere para ve hapis cezası verilmesini” içeren yasayı yeniden gündeme aldırdı. Ancak Meclis Genel Kurulu'nda bugün yasa üzerinde yapılan görüşmelerde Boyer, “Son derece özensiz ve alelacele bir metin” hazırlamakla suçlanarak, yasa önerisi 12'ye karşı 26 oyla yeniden yazılmak üzere komisyona havale edildi.








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