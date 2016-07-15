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fransa'da havalimanı boşaltıldı

FRANSA'DA HAVALİMANI BOŞALTILDI

Fransa'da 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kamyon terörünün ardından bugün Nice Havalimanı'nda sahipsiz bir çanta bulundu.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 17:11
Puan Ver : Fransa'da Havalimanı Boşaltıldı(10/10)7


Fransa'da 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kamyon terörünün ardından bugün Nice Havalimanı'nda sahipsiz bir çanta bulundu. Tahliye edilen yolcuların, durumun kontrol altına alınmasının ardından havalimanına girişine izin verildi.



Fransa'da Ulusal Bayram kutlamaları sırasında bir sürücünün kamyonu hızla kalabalığın üzerine sürmesiyle gerçekleştirilen terörist bir saldırı sonucu 84 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla da kişi yaralanmıştı. Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden, Nice kenti ikinci bir panik yaşadı. Nice Havalimanı'nda unutulan bir çanta bulunması üzerine tüm yolcular havalimanından tahliye edildi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından yolcuların havalimanına girişine izin verildi.







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