FRANSA'DA GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ SINIFTA KALDI
Fransa Lig 1'de kullanılan gol çizgisi teknolojisinde yaşanan sık ve ciddi hatalar sebebiyle lig yönetimi ikinci bir karara kadar bu teknolojinin kullanımını maçlarda yasakladı.
Fransa Ligue 1'de kullanılan gol çizgisi teknolojisinde yaşanan sık ve ciddi hatalar sebebiyle lig yönetimi ikinci bir karara kadar bu teknolojinin kullanımını maçlarda yasakladı.
Konuyla ilgili Fransız basınında çıkan haberlerde sistemin bu sezon birçok maçta hata verdiği belirtilirken bu sebepten dolayı böyle bir uygulamaya gidileceği bildirildi.
HATALAR GİDERİLENE KADAR UYGULAMA KULLANILMAYACAK
İlk olarak İngiltere Premier Liginde kullanılmaya başlanan bu teknoloji, çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmalarını Premier Ligde adeta tarihe gömerken Fransa'da ise sınıfta kaldı.
Teknolojiye ihtiyaç duyulan anlarda ilk yarıda özellikle Rennes- Nantes maçında hakemi yanlış bilgilendiren bu teknoloji ülkede ciddi tartışma konusu yaratmıştı. Lig yönetimi, sistemdeki hatalar giderilene kadar bu uygulamanın kullanılmayacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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