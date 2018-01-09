FRANSA'DA DÜNYA DEVİ APPLE'A SORUŞTURMA AÇILDI
Paris savcılığı, şikayetler üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
HİLEKARLIKTAN SORUŞTURMA AÇILDI
Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.
TAZMİNAT DAVALARI AÇILMIŞTI
Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.
Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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