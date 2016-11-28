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fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi françois fillon kim?

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN FAVORİSİ FRANÇOİS FİLLON KİM?

Hobileri arasında otomobil yarışları, dağcılık ve boğa güreşi bulunan bir adam aynı zamanda nasıl bu kadar sakin, mükemmel ve vakur olabilir?

Tarih : 28 Kasım 2016, 15:01
Puan Ver : Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Favorisi François Fillon Kim?(9/10)10


Fransa'nın muhtemel ve müstakbel cumhurbaşkanı François Fillon'un en gizemli yanını da bu sorunun yanıtı oluşturuyor.



Fillon'u sevmeyenler, bu sükûnet maskesinin arkasında devleti yönetmeye uygun olmayan mahcup bir kişiliğin yattığını öne sürüyor.



Bu gruba göre, Fillon, yardımcı, ikinci adam olmak için doğmuş ve liderlik etmek için gereken içgüdülere sahip değil.



Destekçileri ise bu tarif edilenlerle hiç alakası olmadığını düşünüyor.



Bu grup ise eski başbakanın seçilmesi halinde bunun iç dünyasının zenginliğinden ve medyanın desteğine ihtiyaç duymadan kendi kişisel ikna kabiliyeti sayesinde olacağını söylüyor.



Fillon'un zirve yolculuğu yavaş sürmüş olabilir. Ancak bu serüvende çok zengin deneyimler elde etti. Destekleyenleri, cumhurbaşkanlığına nihayet bu makamın sorumluluklarını üstlenmeye hazır birinin adaylığını koyduğuna inanıyor.



 



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