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fransa'da cumhurbaşkanı adayı macron'dan seçim vaadi!

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI MACRON'DAN SEÇİM VAADİ!

Fransa'da En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçirme sözü verdi.

Tarih : 24 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Fransa'da Cumhurbaşkanı Adayı Macron'dan Seçim Vaadi!(7/10)8


Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde bitiren Macron, Paris'te seçmenlerine hitap etti.



Macron, "Eğer iki hafta sonra seçimi kazanırsam, 30 yıldır sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçireceğim." dedi.



'YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VAR'



"Siyaset yaşamında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." diyen Macron, "Yapılması gereken çok iş var, ancak sizin de vereceğiniz destekle ben bu göreve hazırım." ifadesini kullandı.



Fransa'da ilk defa merkez sağ ve merkez sol parti adaylarının ilk tur sonucunda birlikte elendiklerini kaydeden Macron, Fransız seçmenin, bu seçimde büyük bir değişime imza atarak, ülkede artık köklü bir değişiklik istediğini gösterdiğini söyledi.



Macron, "Biz bir yıl içinde Fransız siyaset yaşamının görüntüsünü değiştirdik." diye konuştu.



'BÜTÜN FRANSIZLARIN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'



Seçilirse bütün Fransızların cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Macron, "Bütün Fransızları birleştirmek benim en büyük ödevim olacak." dedi.



Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağı mesajını verdi.



Macron konuşmasında, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci turda kendisini destekleme sözü veren Cumhuriyetçilerin adayı François Fillon ve Sosyalistlerin adayı Benoit Hamon'a da teşekkür etti.



 



kaynak:sabah








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