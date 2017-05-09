FRANSA'DA ÇIĞ DÜŞTÜ : 3 ÖLÜ
Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı çığın altında kalarak hayatını kaybetti.
Çığ, güneydoğu Fransa'nın Bonneval-sur-Arc bölgesinde, İtalyan sınırına yakın bir yerde meydana geldi. Çığ altında kalan 3 kayakçı ise hayatını kaybetti. Çığ düşmesinin hemen ardından arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.
kaynak:sabah
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