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fransa'da çığ düştü : 3 ölü

FRANSA'DA ÇIĞ DÜŞTÜ : 3 ÖLÜ

Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı çığın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:45
Puan Ver : Fransa'da Çığ Düştü : 3 Ölü(9/10)11


 Çığ, güneydoğu Fransa'nın Bonneval-sur-Arc bölgesinde, İtalyan sınırına yakın bir yerde meydana geldi. Çığ altında kalan 3 kayakçı ise hayatını kaybetti. Çığ düşmesinin hemen ardından arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.



 



kaynak:sabah








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