

Çığ, güneydoğu Fransa'nın Bonneval-sur-Arc bölgesinde, İtalyan sınırına yakın bir yerde meydana geldi. Çığ altında kalan 3 kayakçı ise hayatını kaybetti. Çığ düşmesinin hemen ardından arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.







kaynak:sabah