

Fransa Meclisi, anlaşmalı boşanmaların artık mahkemede değil, noter huzurunda gerçekleşmesine olanak sağlayan yasa tasarısının ilgili maddesini kabul etti.



Adalet Bakanlığı, bu uygulamayla mahkemelerin yükünün önemli ölçüde hafifletilmesini hedefliyor. Fransa'da mahkemeler her yıl yaklaşık 60 bin boşanma davasına bakıyor.







Tasarının ilgili maddesine göre, tarafların avukatlarının hazırladığı boşanma sözleşmesine artık mahkemeler değil noterler onay verecek.







Önceki iktidarlar döneminde de söz konusu uygulamaya geçilmek istenmiş ancak aldıkları dava sayısının düşeceği endişesi taşıyan avukatların yoğun itirazı sonucu bu yönde bir tasarının meclise gelmesi engellenmişti. Yeni tasarıda, tarafların anlaşmalı bile olsa avukat tutmalarına zorunluluk getiriliyor. Avukatları aracılığıyla noter huzurunda anlaşmalı boşanmaya razı olan çiftler, 15 günlük itiraz süresinin ardından resmen boşanabilecek. Tasarının yasalaşması için senatonun da onayı gerekiyor. Fransa'da Kilise ve muhafazakar aile dernekleri yaptıkları açıklamalarda daha önce tasarıya karşı görüş bildirmişti. Fransa'da geçen yıl mahkemelerde 56 bin çift, anlaşma sonucu boşanmıştı.