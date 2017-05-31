FRANSA'DA BOMBA PANİĞİ! YOLLAR KAPATILDI!
Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu.
Reuters haber ajansının az önce geçtiği habere göre, Fransa Açık tenis turnuvasında terk edilmiş bir bavul nedeniyle yürüme yolu kapatıldı. Reuters'a konuşan Fransız güvenlik kaynakları ise yürüyüş yolu kısa süre sonra yeniden açıldı.
Terk edilmiş bavul, Roland Garros Stadyumu'nun 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier Kortu yakınlarında bulundu. Bu sırada kortta geçen yılın Fransa açık şampiyonu Garbine Muguruza, Estonyalı raket Anett Kontaveit'le karşı karşıya geliyordu.
Fransa'da, Kasım 2015 tarihinden beri OHAL bulunuyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar