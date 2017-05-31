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fransa'da bomba paniği! yollar kapatıldı!

FRANSA'DA BOMBA PANİĞİ! YOLLAR KAPATILDI!

Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:18
Puan Ver : Fransa'da Bomba Paniği! Yollar Kapatıldı!(9/10)6


Reuters haber ajansının az önce geçtiği habere göre, Fransa Açık tenis turnuvasında terk edilmiş bir bavul nedeniyle yürüme yolu kapatıldı. Reuters'a konuşan Fransız güvenlik kaynakları ise yürüyüş yolu kısa süre sonra yeniden açıldı.



Terk edilmiş bavul, Roland Garros Stadyumu'nun 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier Kortu yakınlarında bulundu. Bu sırada kortta geçen yılın Fransa açık şampiyonu Garbine Muguruza, Estonyalı raket Anett Kontaveit'le karşı karşıya geliyordu.



Fransa'da, Kasım 2015 tarihinden beri OHAL bulunuyor.



 



kaynak:sabah








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