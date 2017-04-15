Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

FRANSA'DA AZ ALKIŞLADILAR DİYE SALONDAN ATILDILAR

Fransa'da Fillon'un düzenlediği salon toplantısına katılan 3 kişi, "yeteri kadar alkışlamadığı" gerekçesiyle salondan atıldı.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:35
Puan Ver : Fransa'da Az Alkışladılar Diye Salondan Atıldılar(6/10)4


Fransa'da gelecek hafta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylar son toplantılarını düzenlerken, seçim kampanyası ilginç olaylara da sahne oluyor.



Fransız basınında geniş yer alan haberlere göre, Fillon'un dün akşam Toulouse'da bulunan Zenith salonunda düzenlediği mitinge katılan 3 kişi, "yeteri kadar alkışlamadığı ve az heyecanlı oldukları" gerekçesiyle güvenlik görevlilerine şikayet edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fransa  Da  Az  Alkışladılar  Diye  Salondan  Atıldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER