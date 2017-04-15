Fransa'da Fillon'un düzenlediği salon toplantısına katılan 3 kişi, "yeteri kadar alkışlamadığı" gerekçesiyle salondan atıldı.



Fransa'da gelecek hafta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylar son toplantılarını düzenlerken, seçim kampanyası ilginç olaylara da sahne oluyor.



Fransız basınında geniş yer alan haberlere göre, Fillon'un dün akşam Toulouse'da bulunan Zenith salonunda düzenlediği mitinge katılan 3 kişi, "yeteri kadar alkışlamadığı ve az heyecanlı oldukları" gerekçesiyle güvenlik görevlilerine şikayet edildi.







kaynak:sabah