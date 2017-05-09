Sirk gösterisindeki dehşet anlarının an be an kaydedildiği olayda, kurban boynundan ve sırtından ağır yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu izleyiciler, çığlıklar atarak oturdukları yerden kaçtı.



Fransa'nın kuzeyindeki Amiens şehri yakınlarında yapılan sirk gösterisi sırasında bir aslan, aniden terbiyecisine saldırdı.



Saldırı Doullens kasabasındaki sirkte meydana geldi. Yerel Courrier Picard gazetesi, yaklaşık 100 kişinin gösteriyi izlediğini aktarıyor.



Gösterinin sonuna doğru harekete geçen aslan, saldırdığı terbiyecisini boynundan ve sırtından ağır yaraladı. Saldırı anında sirktekiler şoke oldu, izleyiciler arasındaki Sevda Binici cep telefonuyla dehşet anlarını kaydetti.



Videoda, bir görevlinin saldırıya devam eden aslanı yangın söndürme tüpü sıkarak uzaklaştırmayı başardığı görülüyor. Facebook hesabından videoyu paylaşan Binici, Amiens kentinde kuaförlük yapıyor.







kaynak:milliyet