FRANSA'DA ART ARDA İSTİFALAR
Cumhurbaşkanı Macron'un kabinesinden iki bakan daha koltuğunu bıraktı. Savunma Bakanı Goulard'dan sonra Adalet Bakanı François Bayrou ve AB Bakanı Marielle de Sarnez de yolsuzluk iddiaları nedeniyle yeni dönemde yer almayacaklar.
Fransa Adalet Bakanı François Bayrou, bu Sabah görevinden istifa etti. Bayrou, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuracağı yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.
Bayro'nun üyesi olduğu MoDem partisi yolsuzluk skandalı yüzünden eleştirilere hedef oluyor. Savunma Bakanı Sylvie Goulard skandal nedeniyle Salı günü istifa ettiğini açıklamıştı. Avrupa Bakanı Marielle de Sarnez de yeni hükümette görev almayacağını duyurdu.
Edouard Philippe başbakanlığındaki hükümet genel seçimlerin ardından usul gereği istifa etmiş ve akabinde cumhurbaşkanı tarafından yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Philippe'nnin yeni kabinesini akşam saatlerine kadar açıklayacağı haber verildi.
kaynak:milliyet
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