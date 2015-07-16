FRANSA'DA 700 KİŞİ SICAKTAN HAYATINI KAYBETTİ
Fransa Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ülkede etkili olan sıcak havaların 700 can aldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Touraine, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının yüzde 7, acil servislere gitme oranının da 3 kat arttığını ifade etti.
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