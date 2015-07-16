

Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.







Touraine, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının yüzde 7, acil servislere gitme oranının da 3 kat arttığını ifade etti.