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fransa'da 700 kişi sıcaktan hayatını kaybetti

FRANSA'DA 700 KİŞİ SICAKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda ülkede etkili olan sıcak havaların 700 can aldığını açıkladı.

Tarih : 16 Temmuz 2015, 17:00
Puan Ver : Fransa'da 700 Kişi Sıcaktan Hayatını Kaybetti(10/10)7


Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Touraine, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının yüzde 7, acil servislere gitme oranının da 3 kat arttığını ifade etti.








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